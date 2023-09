Så klädde sig kändisarna på svenska prisgalan

På torsdagskvällen bjöds både svenska och internationella stjärnor till svenska The Perfect World Foundation Award på Börsen i Göteborg. Priset grundades för att belysa behovet av naturskydd och i år blev skådespelaren Kristin Davis, känd från serierna Sex and the city och And just like that, årets hedersvinnare för sitt engagemang för planetens vilda djur. Damernas Världs bloggare och vimmelreporter Lotta Gray var på plats för att mingla med kända svenskar som Victoria Silvstedt, Isabella Löwengrip, Lars Wallin, Charlotte Perrelli och Therese Lindgren men också hertiginnan Sarah Ferguson och ”Titanic-skådespelaren Billy Zane.

Kristin Davis fick hederspriset och titeln “The conservationist of the year 2023”. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Damernas Världs bloggare Charlotte Perrelli och Lotta Gray på galan. Foto: HENRIK JANSSON

Se kändisarna i vimlet och på röda mattan

Kristin Davis i rosa långklänning. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Charlotte Perrelli i glittrande guldklänning. Foto: HENRIK JANSSON

Sarah Ferguson i mönstrad långklänning från Alice + Olivia. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Isabella Löwengrip i klänning av Lars Wallin. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Victoria Silvstedt i vintage Versace. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Therese Lindgren i svart långklänning. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Anders och Johanna Lindh Bagge. Foto: TOMMY HOLL / STELLA PICTURES/TOMMY HOLL TOMMY HOLL

Tusse i glittrig kostym från Asos på röda mattan. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

